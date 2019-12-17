صور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يستعرض الاستعداد لامتحانات الصف الأول والثانى الثانوى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح مرغني ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعاً ومديرى الإدارات التعليمية ( عبر سبكة الإسكايب ) ومدير التعليم الثانوى وإدارة شئون الطلبة وادارة الإحصاء بالديوان العام وموجهي العموم للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

وخلال اللقاء استعرض "مرغني" آخر المستجدات الخاصة بإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى يناير المقبل، للعام الدراسى الحالى 2019/ 2020 م .

وأشار مرغنى إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى ورقية لكافة الفئات وطبقا للمواصفات التى أصدرها المركز القومى للإمتحانات والتقويم التربوى، مؤكدا تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات .

وأكد مرغنى بالنسبة للاختبارات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى تعقد بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية ويتم التواصل مع جميع الطلاب للتأكد من جاهزية التابلت الخاص بكل طالب وأن امتحانات طلاب الدمج من الصفين الأول والثانى الثانوى ورقية طبقا لنظام الامتحانات الخاص بهم.

وأضاف أنه لابد لواضع الأسئلة الخاصة بالورقة الامتحانين أن يراعى مستوى الطالب وأن تكون الامتحانات شاملة لكافة أجزاء المنهج بدون أي تعقيد أو غموض، والذي من شأنه التأثير على أداء الطلاب للامتحان .

أفاد مرغنى بأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح وفقا لمنظومة التعليم الجديدة والتى هدفها الأساسى الابتعاد عن الحفظ والتلقين والتحول للفهم والتحليل والإبداع والابتكار ومنها نرتقى ونطور من الأداء بالعملية التعليمية.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة بضرورة إخطار الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وفقا لقانون مكافحة الغش ومراعاة الزمن المخصص للإجابة وضرورة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الامتحانات وتذليل أى عقبات أو مشكلات قد تواجه البعض .



