صور.. نقيب البيطريين: افتتاح 13 مركز علمى للتدريب بالمحافظات خلال شهر

افتتح الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، المركز العلمى الجديد لنقابة دمياط.

وأوضح العامرى، أن افتتاح المركز العلمى فى دمياط، يأتى فى الترتيب الثالث بعد القاهرة والشرقية، وهو ضمن 13 مركز تدريب للأطباء البيطريين، سيتم افتتاحهم فى غضون شهر من الآن، موزعين على 13 محافظة.

وأشار العامرى، إلى أنه سيتم استكمال إنشاء مراكز علمية بباقى المحافظات، خلال عام بهدف دعم الطبيب البيطرى وتدريبه وإثقال مهاراته.

ووجه النقيب العام للأطباء البيطريين، التهنئة لجموع الأطباء البيطريين بدمياط، والدكتور سعيد كيوان نقيب الأطباء البيطريين بدمياط، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وأعضاء مجلس النقابة العامة على دعمهم الكبير للنقابة.