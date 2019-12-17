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صور.. محافظ البحيرة والسفير الإندونيسى يفتتحان اليوم "الثقافى" المشترك

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:23 ص
صور.. محافظ البحيرة والسفير الإندونيسى يفتتحان اليوم "الثقافى" المشترك فعاليات اليوم الثقافى الإندونيسى المصرى
البحيرة- ناصر جودة

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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه السفير حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بمصر فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة دمنهور .

تضمنت فعاليات اليوم الثقافي عروضًا  مختلفة منها فقرة شعرية للطفلة ملك محمد على وعرضا فرعونى وعرض فلكلورى لفرقة طلائع البحيرة للفنون الشعبية. 
 
كما قدمت فرق فنية من إندونيسيا  عروضًا فلكلورية لاشهر رقصة فلكلورية لإندونيسيا زافن ، وعرضًا موسيقيًا غنائيا بعنوان "انجكلونج"،وعرض فيلما تسجيليا عن دولة اندونيسيا ، بالإضافة لتنظيم معرض لأهم الفنون والتراث والحرف بدولة اندونيسيا
    
من جانبه أكد محافظ البحيرة خلال كلمته فى الاحتفال ، أن مصر تحتضن كافة الثقافات فهي كانت ولا زالت ساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الفنون والإبداع كما تميزت منذ عهد الفراعنة باحتوائها لكافة أشكال الفنون من هندسة وعمارة وتدوين وأدب، ولقد كان لمحافظة البحيرة نصيب وافر من تلك الثقافات 
    مشيراً الى اننا نحتفل بهذا اليوم الثقافي الإندونيسي وذلك لخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.
 
واوضح محافظ البحيرة، أن احتفالية اليوم تعد امتدادا لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذى يجمع آلاف الشباب الذى صار قدوة تجمع الجميع على الإنسانية  ليؤكد أن مصر بلد الامن والامان تشيد الانجازات وتشكل حوارا حضاريا إنسانيا رائعا، لافتا الى بحث إقامة منتدى تجارى لعمل برتوكول تعاون تجارى مع دولة اندونيسيا خاصة وأن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الزراعية بالإضافة الصناعات العملاقة الجارية على أرضها .
 
وخلال كلمته اكد السفير الاندونيسى على عمق العلاقات المشتركة عبر التاريخ مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال اندونيسيا عام 1945
 واضاف أن روح الاخاء والتعاون بين البلدين تمتد إلى العديد من المجالات ، معربا عن أمله أن يكون حدث اليوم إضافة جديدة للعلاقات المصرية الاندونيسية والتعريف بثقافة الشعب الاندونيسى.
 
 حضر افتتاح الفعاليات حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة  و أحمد رمضان- المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا واير مان أدى بوروانتو الملحق التجارى بالسفارة الاندونسية  واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة  ومحمد بسيوني - مدير مديرية الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الأوقاف والكنيسة بالمحافظة.
 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (1)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (2)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (3)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسى المصرى
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (4)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (5)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسى المصرى 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (6)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسى المصرى 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (7)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (8)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري 
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري (9)
فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري 
 
 

البحيرة

دمنهور

اليوم الاندونيسى

محافظ البحيرة

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