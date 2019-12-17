صور.. "صحة الإسكندرية" تنظم المؤتمر العلمى الرابع للمعامل بحضور 400 طبيب

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، المؤتمر العلمى الرابع بعنوان "المعامل الرشيقة.. الكفاءة ماراثون وليست سباقا للعدو السريع" تحت رعاية الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى البردينى رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب الإسكندرية، والدكتورة عزة الفناجيلى وكيل المديرية للشؤون الوقائية.

وصرحت الدكتورة هبة الخيارى مدير إدارة المعامل بالمديرية ورئيسة المؤتمر بأن المؤتمر حضره ما يقرب من 400 طبيب وكيميائى من العاملين بوزارة الصحة وجامعة الإسكندرية والتأمين الصحى، ولفيف من أساتذة كلية الطب ومعهد البحوث الطبية بالمعهد العالى للصحة العامة والقوات المسلحة، وكذلك عدد من أطباء المعامل المركزية بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة نانسى الجندى رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، كما أقيم على هامش المؤتمر ورشة عمل لتدريب فنيى المعامل حضرها 30 فنيا.

وأوضحت هبة الخيارى، أن المؤتمر تمخض عن أربعة توصيات رئيسية هى، العمل على الحد المفرط من الاستخدام للمضادات الحيوية وعدم صرفها بدون روشتة طبية من الطبيب المعالج وذلك للحد من مقاومة المضادات الحيوية، إعداد معايير لاستخدام التحاليل المعملية، يحددها فريق من أطباء المعامل والأطباء المعالجين فى التخصصات المختلفة، عمل برنامج لزيادة مجال التحاليل للاطفال حديثى الولادة تتعلق بمشاكل التمثيل الغذائى.

وأخيرا التوسعات فى وحدات الدم العلاجية والتوسعة فى فصل البلازما وإدخال دورات ادارة المخاطر والازمات ضمن البرنامج التدريبى للأطباء والفنيين.



المؤتر العلمى الرابع



جانب من الحضور