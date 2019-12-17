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صور.. سكرتير محافظة الأقصر: تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبى "صقر 58" قريبا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:35 م
صور.. سكرتير محافظة الأقصر: تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبى "صقر 58" قريبا سكرتير محافظة الأقصر يجتمع لتنسيق تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبى "صقر 58"
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد اللواء أشرف موافى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقى الأول لاستعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 58"، والذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور العقيد عادل أحمد المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، وعدداً من رؤساء المراكز والمدن ، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووكلاء الوزارات المعنية ومديرى المديريات المختلفة.

وتم خلال الإجتماع بقاعة ديوان عام المحافظة، مناقشة استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة فى التجربة لمتطلباتهم والمستجدات هذا العام، كما تم مناقشة ملاحظات العام السابق لتلاشيها، ومن جانبه أكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر على بذل المزيد من الجهود لخروج التجربة هذا العام على أكمل وجه وتفوق محافظة الأقصر وظهورها بصورة مشرفة، والتجربة "صقر 58" تقام للعام الثالث على التوالى وستكون فى الفترة من 13 وحتى 16 يناير 2020 .

وكانت قد شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية، عدة زيارات لـعبد الخالق أبوقرين مدير إدارة التحصيل والإيرادات بالأقصر، للقيام بأعمال المتابعة الميدانية إستعداداً لمعسكر الإيواء التجريبى، وذلك برفقة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، وهو المعسكر الذى سوف يقام للعام الرابع على التوالى بمركز ومدينة الطود، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتابع مدير إدارة التحصيل والإيرادات بالأقصر برفقة رئيس مدينة الطود، كافة الأماكن المعدة لإقامة المعسكر بمدينة الطود وتجهيزها، وذلك لإقامة المخيمات والاصطفاف وإستقبال الوافدين من جميع المراكز والمدن والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمحافظة، ومن خلال المتابعة تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بمساكن الأولى بالرعاية بمدينة الطود مع رفع الأتربة المتراكمة بطريق المساكن وقص وتهذيب الأشجار العالية وأشجار الزينة بالطريق، كما تابعا عقب ذلك الأعمال الجارية للشركة المنفذة بإسكان الشباب بمدينة الطود الجديدة.

سكرتير محافظة الأقصر يجتمع لتنسيق تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبي صقر 58 (1)
سكرتير محافظة الأقصر يجتمع لتنسيق تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبي 
 
سكرتير محافظة الأقصر يجتمع لتنسيق تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبي صقر 58 (2)

جانب من حضور لقاء بحث التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

 

سكرتير محافظة الأقصر يجتمع لتنسيق تدريب مشترك مع قوات الدفاع الشعبي صقر 58 (3)

قيادات الاقصر وقوات الجيش خلال بحث استعدادات العملية صقر 58

 

 


الاقصر

سكرتير عام محافظة الاقصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

مواجهة الازمات والكوارث

صقر 58

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