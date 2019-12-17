صور.. رئيس جامعة العريش: منتدى شباب العالم يعكس قوة وإرادة مصر

وأضاف رئيس جامعة العريش فى تصريح لـ" اليوم السابع"، على هامش مشاركته حضور فعاليات المنتدى، إنه كان سعيدا أن يرى شباب العالم من على أرض مصر، وتحديدًا مدينة السلام وهم يتناقشون ويقدمون أفكار جديدة لصالح كل البشرية.

وأشار رئيس جامعة العريش، أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المنتدى، هو رسالة واضحة لاتقبل شك أو زيف أن الدولة المصرية قوية وتتحدى كل صعب فى ظروف صعبة وتنجح أن تكون فاعلة فى هذا العالم.

وقال سعادتنا أكثر أن هذا المنتدى وكل شباب العالم يلتقون على أرض سيناء، وتحديدا مدينة السلام شرم الشيخ أهم مدينة سياحية عالميا، وأن كان ثمة نجاح فهو ثمار جهد تقوم به القيادة السياسية ويجنى ثماره الشباب.

وأوضح جامعة العريش بمشاركتها التى يمثلها اضافة لطلبة تم اختيارهم من أبناء الجامعة وشباب من سيناء، جميعهم رسالتهم أن سيناء بكل مكوناتها لاتغيب عن آى حدث، لافتا أن الاستفادة من المنتدى متعددة وكل الاطروحات والأفكار والمبادرات والنقاشات التى دارت وجمعت حصيلة مايريده شباب العالم سيكون لها مرودها على الجامعة وطلبتها .