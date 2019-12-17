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صور.. حى شرق شبرا الخيمة يركب أغطية وعوازل بأعمدة الأنارة تحسبا لأى أمطار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:28 م
صور.. حى شرق شبرا الخيمة يركب أغطية وعوازل بأعمدة الأنارة تحسبا لأى أمطار جانب من أعمال الصيانة
القليوبية - فريق المحافظات

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قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار وحرصًا على حياه المواطنين.

 

كما تم استكمال أعمال تنفيذ خطة مراجعه وصيانه الاعمدة وعزل الاسلاك وتغطية الأماكن المكشوفة، وشملت المناطق منطقه مكتبه الطفل بمسطرد ومنطقة الأعصر بمحيط مقابر بهتيم مع أعمال الصيانة الدورية للكشافات .

 

وأشار "بكر" إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات والاحتياجات اللازمة تباعًا لجميع المناطق وفقًا للترتيب الدورى لها وذلك بتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

 

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة المائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ.

حى شرق شبرا الخيمة يركب اغطية وعوازل بأعمدة الأنارة تحسبا لأى أمطار (1)
 

 

حى شرق شبرا الخيمة يركب اغطية وعوازل بأعمدة الأنارة تحسبا لأى أمطار (2)
 
حى شرق شبرا الخيمة يركب اغطية وعوازل بأعمدة الأنارة تحسبا لأى أمطار (3)
 
حى شرق شبرا الخيمة يركب اغطية وعوازل بأعمدة الأنارة تحسبا لأى أمطار (5)
 

القليوبيه

عزل اعمدة انارا

الامطار

مسطرد

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