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صور.. حالة نادرة لفتاة هندية تعرق وتبكى دما.. اعرف السبب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:52 م
صور.. حالة نادرة لفتاة هندية تعرق وتبكى دما.. اعرف السبب فتاة تبكى دما
كتبت مريم بدر الدين

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أثارت الطفلة الهندية " تشونجساسا ديبارما"، 8 سنوات، من شمال شرق الهند، استغراب وفزع كل من براها، حيث تعرق وتبكي دما، من كافة أنحاء جسدها.

 

ونشرت صحيفة "the sun" مجموعة من الصور للطفلة وهى تبكى وتنزف سائلا أحمر من أذنيها وأنفها وتتعرق دما من ذراعيها وساقيها، حيث تعانى من حالة نادرة تُعرف باسم hematohidrosis (تعرق شقى أو عرق الدم)، والتى تصيب واحدا فقط من بين كل 10 ملايين شخص.

 

وبدأت أعراض المرض الغامض تظهر على الفتاة فى أبريل من العام الماضى، ونقلت إلى المستشفى حيث حيرت حالتها الأطباء بسبب النوبات الغريبة من التعرق والبكاء دما، التى كانت تستمر لمدة 10 دقائق بنحو 5 مرات فى اليوم.

 

الفتاة
الفتاة
 

وعقب إجراء فحوصات أولية، اشتبه الأطباء فى أن تكون الحالة تسمما دمويا، وهو مرض نادر يجعل المريض ينزف الدم من جلده، لكنهم أشاروا إلى أن التشخيص الرسمى "مبكر جدا".

 

ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى بدأت المريضة فى النزيف مجددا، وهذه المرة كانت الدماء تظهر من أنفها وشفتيها ولسانها وجبهتها ورأسها فضلا عن اليدين والساقين والعينين وأصابع القدمين والأذنين وأصابع اليدين والكفين.

 

فتاة تبكى دما
فتاة تبكى دما

فتاة تعرق دما
فتاة تعرق دما
 

ويترك النزيف الفتاة فى حالة عدم راحة وألم فى الصدر، وتطلبت حالتها إرسالها إلى مستشفى متخصص آخر، تابع لكلية الطب Christian Medical College فى فيلور، ولا يزال المتخصصون الطبيون يعملون على تحديد حالتها وأسبابها بدقة.

 
 

فتاة هندية

حالة نادرة

الهند

دم

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