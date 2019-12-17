صور.. حالة نادرة لفتاة هندية تعرق وتبكى دما.. اعرف السبب

أثارت الطفلة الهندية " تشونجساسا ديبارما"، 8 سنوات، من شمال شرق الهند، استغراب وفزع كل من براها، حيث تعرق وتبكي دما، من كافة أنحاء جسدها.

ونشرت صحيفة "the sun" مجموعة من الصور للطفلة وهى تبكى وتنزف سائلا أحمر من أذنيها وأنفها وتتعرق دما من ذراعيها وساقيها، حيث تعانى من حالة نادرة تُعرف باسم hematohidrosis (تعرق شقى أو عرق الدم)، والتى تصيب واحدا فقط من بين كل 10 ملايين شخص.

وبدأت أعراض المرض الغامض تظهر على الفتاة فى أبريل من العام الماضى، ونقلت إلى المستشفى حيث حيرت حالتها الأطباء بسبب النوبات الغريبة من التعرق والبكاء دما، التى كانت تستمر لمدة 10 دقائق بنحو 5 مرات فى اليوم.