صور..جامعه الوادى الجديد تنظم ندوات عن الفساد الإدارى ومكافحة الفساد لموظفيها

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة موسعة مكافحة الفساد الإدارى بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الموظفين، وتضمنت آداب الحوار وثقافة الاختلاف،الشائعات وأثرها على بيئة العمل، نتائج قياس مدى رضا العاملين عن بيئة العمل بالجامعة.

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الندوة تناولت التعرف علي ماهية المناخ التنظيمي أو مناخ العمل في الجامعة، ومدى جودة ونوعية خبرة العاملين، الأمر الذي يحدد طابعاً نفسياً مميزاً و أكثر وضوحاً، وكذلك دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأهميته، وتناولت أيضا آداب الحوار وثقافة الاختلاف، والشائعات وتأثيرها على العمل،ومخاطر الشائعات على الفرد والجماعة والمجتمع.

أضاف طنطاوى، أنه جري تناول السلبية لمثل هذه الظواهر على الجامعة والعاملين بها، والإدارة الفعالة تلجأ إلى تطوير أساليب تواصل فعالة مع الموظفين للتمكن من محاربة أى إشاعات أو مشاعر سلبية مبنية على معلومات غير دقيقة، وهذه المصارحة والشفافية في بيئة العمل تتخذ أشكالاً مختلفة، فيمكن التعامل مع الإشاعة من خلال الاجتماع مع الموظفين وتوضيح الصورة، وغالباً ما تعتبر الشفافية في بيئة العمل عاملاً للوقاية من انتشار الإشاعات، ودافعاً لدى الموظفين لعدم تصديق كل ما يقال.

وأشار إلى أن الندوة تناولت أيضا نتائج قياس مدى رضا العاملين عن بيئة العمل بالجامعة، ومؤشرات الرضا عن العناصر الفنية أو التقنية لبيئة العمل الداخلية والتى تتضمن بيئة العمل، البنية التحتية، الادوات المساعدة، المواصلات والانتقال، وأداء الجامعة مقارنة بالجامعات الأخرى.