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صور.. تضامن الإسكندرية: إعانات لـ200 أسرة وإعمار 20 منزلا تضررت من الطقس السيئ

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:46 م
صور.. تضامن الإسكندرية: إعانات لـ200 أسرة وإعمار 20 منزلا تضررت من الطقس السيئ اعمار 20 منزل بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن تقرير الإعانات والمساعدات التى تم تقديمها من قبل المديرية إلى الأماكن المتضررة من موجة الطقس السيئ في الفترة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة والدعم المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن الاجتماعى اليوم، إلى أن المساعدات المالية تضمنت صرف إعانات لما يقرب من 200 أسرة، وتوفير العلاج للمتضررين بعمل 3 أطراف صناعية و3 كراسي متحركة، بالاضافة الى  اجراء عدد 21  عملية عيون ، وإعادة إعمار حوالي 20 منزلا بمنطقة النهضة بالعامرية بالإضافة إلى تركيب 48 وصلة مياه.

كما تم تجهيز عرائس لمن تلف جهازهم بمياه الأمطار والصرف، وتوزيع شنط مواد غذائية متنوعة وملابس شتوي وبطاطين واللحفة، حيث تم التوزيع والصرف في المناطق المتضررة وهي (منطقة نجع العرب - نادي الصيد - عزبة محسن - الرحمة - ابوسليمان - قرية قشوع بالعامرية - بحرى الجمرك).

من جهة أخرى واستمرارا لسلسة توزيع الاحتياجات المختلفة على عملاء مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع شركائها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، تم التنسيق مع الإدارات الفنية التابعة للمديرية، وتوزيع دفعة من البطاطين، على الأسر الضمانية بإجمالي عدد 100 أسرة، بواقع بطانية لكل أسرة.

 

اعمار 20 منزل
اعمار 20 منزل

 

توزيع البطاطين
توزيع البطاطين

 

وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن

الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

موجة الطقس السئ

الرعاية الاجتماعية

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