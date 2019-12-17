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صور.. المشاركون بمنتدى شباب العالم يتوافدون لحضور ختام المنتدى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:07 م
صور.. المشاركون بمنتدى شباب العالم يتوافدون لحضور ختام المنتدى جانب من المنتدى
كتبت هبة السيد

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يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمنتدى الذى يعقد فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 اكتوبر 2019 برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة 8 آلاف شاب من معظم دول العالم.

 

ويختتم المنتدى اعماله اليوم وسيتم إصدار التوصيات بعد قليل يعقبها استراحة ثم حفل الختام، وسط احتفالات بالإعلام من جانب الشباب المشاركين بالمنتدى

 

ويعد المنتدى حدثا سنويا يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة

 

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

 

 
استمرار توافد المشارؤكين بالمنتدى
استمرار توافد المشارؤكين بالمنتدى

مشاركة الشبابا بمنتدى 2019
 
منتدى شباب العالم 2019
 

 


منتدى شباب العالم

ختام منتدى الشباب

السيسي

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