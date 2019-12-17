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صور.. الشباب يرفعون صور الرئيس السيسي فى حفل ختام منتدى شباب العالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:16 م
صور.. الشباب يرفعون صور الرئيس السيسي فى حفل ختام منتدى شباب العالم الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم

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شارك بعض الشباب فى فعاليات جلسة التوصيات لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نسخته الثالثة، وأعربوا عند سعادتهم بهذا السرح العظيم وما يقدمه من نتائج مبهرة لجميع دول العالم، وفى مشهد رائع من الشباب معبرين عن سعادتهم رفعوا صور للرئيس السيسى، الذى حرص على إقامة هذا المنتدى للتأكيد على دور الشباب فى رفع حياة المجتمعات فى جميع الدول .

 

وانطلق منتدى شباب العالم يوم السبت الماضى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، ويتضمن المنتدى هذا العام مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (1)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (2)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (3)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (4)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (5)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (6)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (7)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (8)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (9)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (10)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (11)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (12)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (13)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (14)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (15)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (16)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (17)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (18)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (19)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (20)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (21)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (22)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (23)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (24)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (25)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (26)
 
الشباب يرفعون صور الرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم (27)

 


منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

شباب العالم

السيسى

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