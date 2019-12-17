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صفحة الرئيس السيسي تبرز تكريم النماذج الشبابية فى ختام منتدى الشباب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:19 م
صفحة الرئيس السيسي تبرز تكريم النماذج الشبابية فى ختام منتدى الشباب الرئيس السيسي تكرم أحد النماذج الشبابية
كتب آسر أحمد

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حرصت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر نشر بعض من صور ختام منتدى شباب العالم في دورته الثالثة المقام حاليا في شرم الشيخ.

وكتبت الصفحة الرسمية على الصور التي نشرتها: "انطلاقا من مبدأ الثقة المطلقة في قدرات الشباب وأنهم حملة شعلة التنوير والحداثة وقادة الغد المشرق، كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعضا من النماذج الشبابية المتميزة في حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة".

اختتم منتدى شباب العالم بشرم السيخ فعالياته فى نسخته الثالثة، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته.
 
وأصدر الرئيس السيسى مجموعة من التوصيات فى ختام أعمال منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم.
 
ووجه الرئيس السيسى إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم، وكلف الرئيس الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالبدء فى إجراءات إنشاء مركز إقليمى للذكاء الاصطناعى للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعى من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة فى سوق العمل.
 
وطالب الرئيس إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم تستند لاختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير فى سبل تحقيقه، كما كلف الرئيس السيسى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنتدى بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.
 
ودعا الرئيس السيسى إلى تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى لتعزيز ودعم قيم السلام حول العالم، وقيام إدارة المنتدى بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على اطلاق ملتقى شباب المتوسط لمعالجة التحديات التى تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة، مع بحث إمكانية إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

السيسى

شباب العالم

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