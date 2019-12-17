صحيفة إيطالية تبرز العثور على تمثال نادر لرمسيس الثانى.. وتؤكد: اكتشاف مذهل

كتبت فاطمة شوقى

أبرزت صحيفة كيديتوريا الإيطالية، اكتشاف مصر لتمثال لرمسيس الثانى على بعد حوالى 20 كم من أهرامات الجيزة، وقالت هذا الاكتشاف مذهل ورائع وينضم إلى العديد من الاكتشافات والأسرار التى لا تنتهى للفراعنة.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، إلى أن هذا التمثال النادر للملك رمسيس الثانى، مصنوع من الجرانيت على هيئة "الكا"، فى منطقة ميت رهينة، بالقرب من معبد الإله بتاح، فى نطاق هضبة الأهرام بالجيزة، غربى العاصمة المصرية، ويعد التمثال المكتشف هو أول تمثال لرمسيس الثانى الذى حكم مصر لحوالى 67 عاما فى الأسرة التاسعة عشرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اكتشاف التمثال بعد عملية تنقيب غير قانونية، قام بها أحد المواطنين فى قطعة أرض يملكها، إلا أن الشرطة اكتشفت الأمر وألقت القبض عليه.

ومن بين ما كشفت عنه وزارة الآثار المصرية 19 قطعة أخرى من الجرانيت الوردى والحجر الجيرى، وتعتقد السلطات أن وجود هذه الكتل تمثل أجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بالمنطقة.

ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم، وعرضه 55 سم، ويصل سمكه لـ 45 سم، وهو يرتدى تاج كبير ويوجد "نخت مارى مات" "الثور القوى" محفور على الجزء اخلفى من التمثال، كما يحتوى التمثال على رمز "كا" والذى يشير فى الأساطير المصرية إلى استمرار روح الشخص أو الإله فى التمثال بعد وفاة الشخص نفسه.