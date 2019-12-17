سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شبكة "CNN": الجمهوريون سيدفعون ثمنا باهظا لحماية ترامب من "العزل"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:44 م
شبكة "CNN": الجمهوريون سيدفعون ثمنا باهظا لحماية ترامب من "العزل" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اهتمت شبكة سى أن إن الأمريكية بملف عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قبل يوم من تصويت مجلس النواب بكامل تشكيله على تهم عزل ترامب، مشيرة إلى أن الجمهوريون ربما يواجهون صعوبة فى الحفاظ على استمرار ترامب داخل البيت الأبيض، لكن ما هو مؤكد أن الديمقراطيين يريدون أن يجعلوا منافسهم من الحزب الجمهورى يدفعون ثمنًا باهظًا لإنقاذ ترامب.

 

وفى إشارة إلى المخاطر الكبيرة القادمة، لا تنتظر الأقلية الجمهورية أن يقوم مجلس النواب بعزل ترامب وهى خطوة متوقعة يوم الأربعاء قبل أن يواجهوا المعركة السياسية فى مجلس الشيوخ.

 

واستخدم الحزب الديمقراطي سلطته فى فرض استراتيجية سريعة لمتابعة اجراءات العزل لكنهم وجدوا أنفسهم يواجهون الاتهامات الجمهورية بأنهم كانوا يهدفون لتسريع الامر.

 

ويفتقر الديمقراطيون إلى القوة اللازمة لعزل دونالد ترامب حيث سيحتاجون إلى 20 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهورى لينقلبوا ضد زعيم حزبهم ليستطيعوا جمع الأغلبية المطلوبة لتنفيذ القرار والتى تبلغ الثلثين وفى حال حدوث هذا سيكون ترامب أول رئيس يطرده الكونجرس على الإطلاق.

 

وكلما تمكن الديمقراطيون من إثبات أن ترامب لم يحسن استخدام سلطة الجمهوريين فى الكونجرس، كان هذا فى صالح بناء حجة للناخبين بأنه سيكون من الخطأ إعادة انتخابه العام المقبل.

 

وقال رودى جوليانى أن إقالة السفير الأمريكى فى أوكرانيا كان جزءًا أساسيًا من جهوده لاثبات سوء نية الديموقراطيين حيال موكله، الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمقابلة جديدة مع محامى الرئيس الشخصى فى مجلة "نيويوركر".

 

وقال جوليانى أن مارى يوفانوفيتش، الدبلوماسية المهنية التى أزيلت من منصبها فى كييف فى وقت سابق من هذا العام، كانت محبطة بسبب محاولات ترامب لمعرفة معلومات عن جو بايدن من مصادر أوكرانية.

 

يبدو أن اعتراف جوليانى هو المرة الأولى التى يربط فيها شخص ما مباشرة بين إقالة يوفانوفيتش والتحقيقات المطلوبة من الديمقراطيين.

 

وفى الصيف الماضى، بدأ ترامب فى الضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقين جنائيين كان جوليانى يضغط عليهما علنًا وسرًا أحدهما بشأن تورط ابن بايدن مع شركة غاز أوكرانية وآخر فى تواطؤ ديمقراطى مع الأوكرانيين فى انتخابات 2016 ولم يتم اكتشاف أى دليل على ارتكاب أى مخالفات جنائية فى كلتا الحالتين.


عزل ترامب

التصويت على عزل ترامب

اجراءات عزل ترامب

مجلس النواب الامريكي

جلسات عزل ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلومبرج يرفع سقف إنفاق حملته الانتخابية ويرصد 10 ملايين دولار لدعم عزل ترامب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:48 م

جراهام: سأعمل على جعل إجراءات عزل ترامب "تموت سريعا" فى مجلس الشيوخ

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:00 ص

البيت الأبيض يصف إجراءات عزل ترامب بـ"المهزلة البائسة"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:13 م

استطلاع رأى: 45% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:35 م

عزل ترامب يعود لأروقة الكونجرس.. "قضائية النواب" تناقش تهم الديمقراطيين.. نائب جمهورى يهاجم "بيلوسى": أعلنت إجراءات العزل من أول جلسة.. وعضو ديمقراطى: الرئيس انتهك القسم

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:00 ص

ممثل الديمقراطيين فى جلسة عزل ترامب: لدينا أدلة على "سوء تصرف" من الرئيس

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 07:16 م

عزل ترامب.. نائب جمهورى يهاجم نانسى بيلوسى ويصف الجلسات بالمزعجة

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 05:11 م

تقرير التحقيق فى عزل ترامب: مكتب الرئيس ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيقات.. عرقل تحقيق المساءلة بتوجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.. أمر الجهاز التنفيذى بأكمله بالامتناع عن الشهادة أمام الكونجرس

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 09:40 م

قضية عزل ترامب تنتقل إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى استعدادا لصياغة بنود المساءلة.. استدعاء خبراء لبحث ما إذا كان الرئيس قد ارتكب مخالفات.. والبيت الأبيض يعلن عدم مشاركة دونالد أو محاميه فى الجلسة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة