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شباب دمياط المشاركين بمنتدى الشباب: فرصة حقيقية لعرض الأفكار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:30 ص
شباب دمياط المشاركين بمنتدى الشباب: فرصة حقيقية لعرض الأفكار أبناء محافظة دمياط من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم
دمياط - عبده عبد البارى

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أكد أبناء محافظة دمياط من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، أن تنظيم منتدى شباب العالم ملحمة يسطرها الشباب على أرض السلام بشرم الشيخ للعام الثاني على التوالى، والذي يضم شبابا من أكثر من 100 دولة، ووصفوا المنتدى بأنه فرصة حقيقية لعرض الأفكار والابتكارات لمواجهة التحديات الأمنية والتكنولوجية والتنمية المستدامة والاستفادة من الخبرات والتجارب لحل المشكلات.

وقال السيد عثمان شبارة وكيل أول نقابة المحامين بدمياط وأحد المشاركين فى المنتدى، لـ"اليوم السابع" إن منتدى شباب العالم 2019 فكرة رائعة وهو الحدث الأضخم والأقوى لهذا العام، فضلا عن كونه حدثا اكتسب صفة العالمية من حيث التنظيم الفائق، واستقبال الآلاف من شباب العالم، فإنه ملتقى الثقافات على أرض الحضارات.

وأوضح شبارة، أنه تم استغلال المنتدى كمنصة عالمية لتوجيه رسالة للعالم ومنظماته ودوله وشعوبه قاطبة أن مصر أرض المحبة والسلام وحاضنة الأديان، وبث روح التآخى بين الشعوب تحت شعار كلنا من أب واحد وأتاحت ورش العمل بالمنتدى فرصا جمة حقيقية لعرض الأفكار والابتكارات لمواجهة التحديات الأمنية والتكنولوجية والتنمية المستدامة والاستفادة من الخبرات والتجارب لحل المشكلات.

وقال محمد أبو حجازى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وأحد المشاركين فى المنتدى، إن القيادة السياسية تستهدف التواصل المباشر مع الشباب لدمجهم فى الحياة الاقتصادية والسياسية من خلال استعراض نماذج نجاح للشباب المصرى فى كافة المجالات ومناقشة أهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أبو حجازى، أهمية إلقاء الضوء على رواد الأعمال من النماذج الناجحة ﷼ تجاربهم ومشروعاتهم فى مجالات الصناعة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها لزيادة وعى الشباب بنشر ثقافة العمل الحر.

وأوضح الدكتور محمد أبو الدهب مدير مستشفى رأس البر المركزى، أن هذه المنتديات والمؤتمرات تهدف إلى استعراض نتائج الإصلاح الاقتصادى وأهم المشاريع القومية والبيئة التحتية وكيفية التحول الرقمى والاستفادة من الذكاء الصناعى وتجربه التأمين الطبى الشامل ومشاركة الشباب فى نتائج أداء الحكومة واستراتيجية بناء مصر الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية التى توفرها للمواطنين.

وأكد أبو الدهب، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل الجيد بين الشباب والحكومة والاستفادة من أفكار الشباب فى تطوير أداء الحكومة، لذلك حرصت القيادة السياسية على عقد مؤتمرات دورية وبصفة دورية لمتابعة نتائج المؤتمرات السابقة، وعدم اقتصارها على توصيات فقط ومتابعه ما تم تنفيذه فى المؤتمرات السابقة.

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محافظه دمياط

منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

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