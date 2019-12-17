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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:54 م
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شاهد.. تفاعل المشاركين بمنتدى شباب العالم داخل ساحة Freedom

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:35 م
شاهد.. تفاعل المشاركين بمنتدى شباب العالم داخل ساحة Freedom شباب يلتقطون الصور التذكارية بساحة freedom
شرم الشيخ هبة السيد

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تشهد ساحة "الفريدوم" بمنتدى شباب العالم تفاعل عدد كبير من الشباب فى الرسم والتصوير والإبداع والأعمال الفنية، وجذبت الساحة أعداد كبيرة من شاب العالم المشاركين بالمنتدى ألذى يعقد فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلي 17 ديسمبر 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
وتضم ساحة "فريدوم" معرض للوحات الفنية والصور الفوتوجرافية، ومكان مخصص بممارسة الالعاب الإلكترونية والمسابقات الخاصة بها، وغرفة للواقع الافتراضي، وغرفة مخصصة للتصوير والرسم. 
 
وعلى أنغام أشهر الأغانى والموسيقي العالمية المميزة بساحة الحرية المخصصة للترفيه والإبداع تفاعل الشباب الافريقي بالرقص وسط حالة من البهجبة بين الحضور الذين يتمتعون بالتصوير والرسم والالعاب. 
 
ويعد المنتدى حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة. 
 
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
 
 
التقاط صور تذكرية
التقاط صور تذكرية

تفاعل شباب العالم بساحة freedom
تفاعل شباب العالم بساحة freedom

شباب يلتقطون الصور التذكارية بساحة freedom
شباب يلتقطون الصور التذكارية بساحة freedom

غرفة الرسم بساحة freedom
غرفة الرسم بساحة freedom

 


ساحة فريدوم

منتدى شباب العالم

Freedom

الرسم

الموسيقي

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