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شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:10 ص
شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى تصوير كريم عبد العزيز

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أعلنت محافظة القاهرة تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
 
ودشنت المحافظة اليوم احتفالية بدء تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الاتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.
 
والتقط اليوم السابع اول صور للأتوبيس الجديد الذى يعمل بالكهرباء والمقرر تشغيله تجريبيا لاختبار مدى كفاءته وتحمله وكذلك معرفة ساعات تشغيله وأوقات شحنه، تمهيدا للتعاقد مع الشركة المصنعة لتصنيع عدد اكبر.
 


 
أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (1)
أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
 

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (2)
أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
 

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (3)
الأتوبيس من الداخل

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (4)
أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
 

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (5)
أتوبيس يعمل بالكهرباء 

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (6)
أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
 

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (7)
مقاعد الأتوبيس

أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة (8)
أتوبيس كهرباء 

 

 


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