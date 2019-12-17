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شاب من أبناء شرم الشيخ: منتدى شباب العالم زاد من قيمة المدينة فى السياحة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:13 م
شاب من أبناء شرم الشيخ: منتدى شباب العالم زاد من قيمة المدينة فى السياحة منتدى شباب العالم
شمال سيناء - محمد حسين

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قال حسين موسى، أحد شباب مدينة شرم الشيخ، إن منتدى شباب العالم 2019، الذى تشهده مدينتهم كان أهم هديه لهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث انعش حركة السياحة وجذب للمدينة زوار من كل أنحاء العالم ليشاهدوا عن قرب جمال وسحر شرم الشيخ.

وأشار حسين موسى، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه ابن من أبناء مدينة شرم الشيخ، وأحد المشاركين فى المنتدى، ويعتبر هو وكل أبناء مدينة شرم الشيخ، أن فعاليات المنتدى، حققت لهم المراد من رفع قيمة شرم الشيخ عالميا إضافة لما تتمتع به من سمعة واهتمام من كل العالم.

وأوضح موسى، أنه التقى عددا من الشباب من دول عربية وكان انبهارهم بالمدينة فوق الوصف وتابع قائلا إنهم كأبناء سيناء بما يمتلكون من تقاليد وعادات حرصوا على اطلاع ضيوفهم من شباب العالم عليها خصوصًا فى مجال السياحة الصحراوية وأعداد الوجبات التقليدية والاستعراضات الفلكلورية.

منتدى شباب العالم (1)
 
منتدى شباب العالم (2)
 
منتدى شباب العالم (3)
 
منتدى شباب العالم (4)

جنوب سيناء

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2019

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