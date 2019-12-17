س وج.. لماذا نصاب بانتفاخ تحت العين؟

فاطمة ياسر

انتفاخ تحت العين أو الإصابة بهالات السوداء، أمور شائعة يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض لعدم القدرة على الرؤية بشكل طبيعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بانتفاخ العين، وذلك وفقا لموقع " healthline ".

ما هو انتفاخ تحت العين؟

يتعرض الشخص للإصابة بانتفاخ أي تورم تحت العين، وهذا الأمر قد يصاحبه أيضا الإصابة بسواد تحت العين، وهنا يطلق على هذا الأمر انتفاخ العين.



انتفاخ العين

ما هي أسباب انتفاخ تحت العين؟



هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانتفاخ تحت العين، ومنها:

-الإسراف في تناول الأملاح التي تزيد من فرص الإصابة باحتباس السوائل داخل الجسم، ويترسب ذلك تحت العين.

-أيضا الإصابة بانتفاخ تحت العين يرجع للتعرض لتقدم في السن.

-قد يتعرض الشخص للإصابة بانتفاخ تحت العين نتيجة لتعرضه لأي مشاكل صحية كمشاكل في الغدة الدرقية، أو علامة على وجود مشكلة ما في الكلى.

-من أبرز اسباب الإصابة بانتفاخ العين أيضا الإصابة بالحساسية في العين، وهذا الأمر يتسب في تعرضها للانتفاخ الشديد.

-تعرض العين للجفاف.

-كما أن كثرة التوتر والبكاء الشديد والكثير يعد من أبرز الأسباب.

-الإرهاق وقلة النوم تعد من الأمور المسببة لهذا الأمر بشكل كبير.



اسباب انتفاخ العين

ما هي أعراض انتفاخ تحت العين؟



هناك العديد من الأمراض التي توضح حقيقة الإصابة بانتفاخ تحت العين، ومنها:

-تورم في العين يصاحبه ألم شديد.

-يصاحب انتفاخ العين احمرار وحكة شديدة.

-انتقال التورم لأي عضو آخر في الجسم كالقدمين.



علاج انتفاخ العين

ما هي طرق علاج انتفاخ تحت العين؟



هناك بعض الخيارات للعلاج، ومنها التقشير الكيميائي، أو التقشير بالليزر والهدف منه القضاء على آثار الانتفاخ، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان لإجراء عملية جراحية في العين لشد الجفن، أما غفي حالة الانتفاخ نتيجة للإصابة بالحساسية فعليك أن تعلم أن العلاج يكون ببعض القطرات الخاص بالعين للتخلص من هذا الانتفاخ.