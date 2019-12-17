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سيدة تلد خمسة توائم بمستشفى ديروط العام فى أسيوط

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:51 م
سيدة تلد خمسة توائم بمستشفى ديروط العام فى أسيوط التواءم الخمسة
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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وضعت سيدة من ديروط بمحافظة أسيوط خمسة توائم، ولد وأربعة بنات، جميعهم فى حالة صحية جيدة.

وقال الدكتور وليد عبد البديع حسانين، أخصائى النساء والتوليد بمستشفى ديروط العام الذى أجرى عملية الولادة، إن السيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، مقيمة بإحدى قرى المركز، موضحا أنها وصلت المركز وكانت تظهر عليها أعراض الولادة وكانت بمنتصف شهرها الثامن من الحمل، فتم على الفور إجراء جراحة قيصرية لها.

ولفت إلى أن فريق العمل الذى شارك فى إجراء جراحة الولادة ضم كل من الدكتور ياسر محمد عبدالمالك اخصائى التخدير بمستشفى ديروط، والدكتور محمد الشيخ أخصائى الأطفال.

وأوضح الدكتور وليد، إلى أن هذا هو الحمل الثانى للسيدة وكانت ترغب فى الإنجاب مرة أخرى، وتناولت بعض الأدوية التى تساعد فى تنشيط التبويض، مشيرا إلى أن جميعهم بحالة جيدة ولا يحتاجون إلى وضعهم فى حضانة، مشيرًا إلى أن التوائم الخمسة حجمهم يتراوح من كيلو و800 جرام إلى 2 كيلو جرام.

 


اسيوط

مركز ديروط

حمل

انجاب توائم

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