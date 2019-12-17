سناتور أمريكى يدعم موقف ترامب بشأن خفض عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان

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أعلن السناتور الأمريكى لينزى جراهام، موقفه المؤيد للخفض المتوقع لعدد القوات الأمريكية المرابطة فى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن جراهام قوله، فى تصريح من العاصمة الأفغانية كابول، "إذا قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة خفض قواتنا إلى أقل من 12 ألفا، سوف أؤيد قراره"، مضيفا "لقد اصبحت قوات الأمن الأفغانية أكثر قدرة، وبما أنهم يحققون هذا الهدف، يمكن أن نقلل عدد القوات الأمريكية".

ووفقًا للسناتور جراهام، فقد يعلن ترامب انسحاب القوات من أفغانستان قبل نهاية العام الجارى.

وتواترت أنباء الأسبوع الماضى، تشير إلى أن إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن سحب أكثر من 4000 جندى أمريكى من أفغانستان.

وفى هذا الصدد، قال مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون مطلعون على تطورات الأوضاع إن إدارة ترامب تنوى الإعلان عن سحب القوات فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأضاف المسئولون، أن الانسحاب المقرر من شأنه أن ترك ما بين 8 إلى 9 آلاف جندى فى أفغانستان.