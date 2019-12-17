سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سلاح الجو الليبى يشن 3 غارات جوية على مواقع الميليشيات جنوبى طرابلس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:47 ص
سلاح الجو الليبى يشن 3 غارات جوية على مواقع الميليشيات جنوبى طرابلس المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن سلاح الجو التابعة لقوات الجيش الوطنى الليبى، ثلاث غارات جوية، استهدفت ميليشيات طرابلس فى عين زارة جنوبى العاصمة.
 
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء .
 
وكان الجيش الوطنى الليبى، أعلن فجر اليوم، عن تدمير رتل عسكرى تابع لمليشيات الوفاق، كان متجها من مدينة مصراتة إلى طرابلس، للمشاركة فى صد عملية تحرير طرابلس.
 
وذكرت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش، فى بيان، أنه تم تدمير هذا الرتل العسكرى وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.
 
وأعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى، مساء الاثنين، أن الجيش أحرز تقدما جيدا منذ بدء عملية اقتحام العاصمة طرابلس، وسيطر على مواقع استراتيجية مثل محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
 

ليبيا

سلاح الجو الليبى

ميليشيات الوفاق

ميليشيات طرابلس

الجيش الوطنى الليبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة