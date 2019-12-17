سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 33 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:10 م
سقوط 33 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 250 سائقًا، وإثبات تعاطى 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبه زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبه زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة