رئيس منظمة الهجرة: مصر استقبلت 6.3 مليون مهاجر خلال الفترة الأخيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن مصر معروفة بحسن صياغتها للمهاجرين من السوريين والسودانين، والعديد من الجنسيات، بالإضافة إلى دمجهم فى المجتمع، واعتبارهم جزء من المجمع المصرى يعيشون مع المواطنين المصريين وليس فى مخيمات .

وأضاف فى تصريحات صحفية، على هامش تواجده بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية على هامش فاعليات أسبوع الثقافى والابداعى لدعم المهاجرين، أن مصر استقبلت 6.3 مليون مهاجر خلال الفترة الأخيرة منهم 245 ألف قدموا طلبات لجوء وهذا يعنى أنه هناك عدد كبير من المهاجرين، لم يشعروا بأنهم مغتربين ويعيشون وسط المجتمع المصرى باعتبارهم فى بلدهم الثانى، وذلك لحسن المعاملة الطيبة من المصريين والحكومة المصرية المهاجرين .

وأكد أنه هناك اتفاقية دولية سيتم توقيعها بين عدد من الدول لتنظيم عملية الهجرة، بحيث لا يصبح ن عبئا على الدول وسيوقع عليها عدد من الدول التى تستقبل المهاجرين منهم المانيا التى تستقبل 1250 مهاجر .

وأشار إلى المنظمة تعمل منذ سنوات على حسن إدارة الهجرة مع الدول لاستقباله بشكل جيد وتعمل المنظمة على الحد من النظرة السيئة للمهاجر والثناء على دوره وتغيير شكله أمام الدول الأخرى باعتباره عضو مؤثر وفعال، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم فاعليات لدعم المهاجرين منها وضع أحد المهاجرين كمدير فى أحد كبرى الشركات وذلك لدعمه واثبات أنه يستطيع التأثير .