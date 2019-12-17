رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع فعاليات تدريب شيوخ المعاهد الإعدادى الثانوى بميامى

الإسكندرية أسماء على بدر

تابع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، فعاليات تدريب شيوخ المعاهد الإعدادى الثانوى بالإسكندرية، بمركز الخدمة والنشاط بميامي، ويهدف التدريب إلى تنمية المهارات الإدارية لشيوخ المعاهد، تحت إشراف أمين عزام مدير إدارة التدريب.

وأكد رئيس الإدارة المركزية فى بيان اليوم، أهمية التدريب فى نقل الخبرات، وتنمية المهارات، وتوجه إلى المتدربين بضرورة نقل أثر التدريب إلى معاهد حت تعم الفائدة الجميع، موضحاً أن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على مواكبة تطورات العملية التعليمية، من خلال عقد التدريبات المختلفة للعاملين به؛ وذلك وفق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، كما حث المتدربين على الاستفادة الكاملة من المدربين وخاصة فى الإجازات والسلف وغيرها، وأن هذا التدريب فرصة عظيمة للاستفادة من هذه القامات.

كما تابع فعاليات تنمية معلمى الرياضيات على برنامج GeoGebra والذى يقام بمركز الخدمة والنشاط بميامى لمدة 6 ايام ويضم متدربين من مختلف المحافظات.

وفى سياق آخر تابع رئيس الإدارة المركزية فعاليات تدريب الوعاظ والتى تقام بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة، بعنوان "الفقه والقضايا الفقهية المعاصرة"، وأكد أنهم مسئولون أمام الله لتبليغ رسالة الإسلام الصحيحة ووسطية الأزهر، ولابد أن نعرف أن الأزهر يحارب ولكن هو صامد رغم كل المحاولات، ويضم التدريب متدربين من محافظات مختلفة، ورافق أمين عزام مدير التدريب.