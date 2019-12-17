رئيس مدينة بلبيس: إغلاق فتحات طريق الزقازيق ووضع حواجز للحد من الحوادث.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، إنه تم إغلاق الفتحات المقامة على طريق " بلبيس / الزقازيق "، وتم وضع حواجز إسمنتية بداية من قرية ميت ربيعة حتى مدخل المدينة، بطول 3 كيلو للحد من الحوادث.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه يواصل خطته لرفع تراكمات القمامة من قلب المدينة، لخلق بيئة صحية تليق بالمواطن وإظهار المدينة بالمظهر الجمالى.

وأوضح أنه تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من البؤر التالية "حى السلخانة - محطه المجارى - خلف سور الحملة - شارع أنس ابن مالك- شارع بورسعيد المعرض "، بحوالى أكثر من 360 طن قمامة.



وضع حواجز اسمنيه



وضع حواجز اسمنيه عى الطريق وضع حواجز اسمنيه عى الطريق



رفع القمامه من الطريق



رفع القمامه من الطريق



رفع القمامه من الطريق