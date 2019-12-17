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رئيس مجلس الشورى السعودى يستقبل وزير الخارجية اليونانى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:19 م
رئيس مجلس الشورى السعودى يستقبل وزير الخارجية اليونانى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل نيكوس دينذياس
وكالات

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استقبل رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فى مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، وزير الخارجية اليونانية نيكوس دينذياس، بحضور سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، والوفد المرافق لوزير الخارجية فى جمهورية اليونان، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى المملكة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اشاد وزير الخارجية اليونانى خلال الاستقبال بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المتزنة إزاء الأحداث الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الاعتداءات التى استهدفت المنشآت النفطية فى بقيق وخريص تستهدف الطاقة والاقتصاد العالمى.

وأبدى وزير الخارجية اليونانى، إعجابه بالقفزات النوعية التي تحققها المملكة فى المجال الاقتصادى، مشيراً إلى اهتمام بلاده برؤية المملكة 2030 وأهدافها وما تحقق لها من نتائج مثمرة حتى الآن.

ورأى الوزير اليونانى، أن العلاقات السعودية اليونانية تشهد توافقاً مشتركاً تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، متطلعاً أن تسهم زيارته الحالية إلى المملكة فى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه قدم رئيس المجلس نبذة عن آلية عمل مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي، والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال الاستقبال عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبما يعزز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.


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