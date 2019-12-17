رئيس غرفة دمياط التجارية: توفير خصومات وتخفيضات حقيقية على الأثاث الدمياطى

تستعد محافظة دمياط لانطلاق فعاليات الجمعة البيضاء بالمحافظة " Damietta White Friday" يوم الخميس الموافق 19 من ديسمبر الجارى وحتى الرابع من يناير 2020 والذى يتضمن تخفيضات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على منتجات الأثاث الدمياطى بالإضافة إلى التخفيضات التى ستقدمها مجموعة من الفنادق ومحلات الحلويات المشاركين بتلك الفعاليات، بهدف إنعاش للحركة التجارية بالمحافظة على كافة المستويات، وتحقيق المردود الاقتصادى الجيد

"اليوم السابع" التقى منظمى فعاليات الجمعة البيضاء بدمياط، حيث أكد اللواء محمد الزينى نائب البرلمان ورئيس الغرفة التجارية بدمياط لـ"اليوم السابع"، أن فكرة الجمعة البيضاء هى فكرة تسويقية الأثاث الدمياطى بهدف عودة دمياط لسابق عهدها فى ريادة صناعة الأثاث مشيرا إلى أن الأثاث الدمياطى يتمتع بالذوق الرفيع والجودة ورخص الثمن.

وأكد الزينى أن فعاليات الجمعة البيضاء تشمل تخفيضات تتراوح مابين 20:40% على صناعة الأثاث بمختلف أنواعها كما يشهد خصومات تصل مابين 15 : 20% فى الصناعات الأخرى مثل الفنادق والحلويات والهدف هو التغلب على حالة الركود التى يشهدها السوق، وترويج السوق الدمياطى

وأضاف سلامة الجحر، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية، أن فعاليات الجمعة البيضاء يتم من خلال منظومة عمل متكاملة يتم على النحو التالى: "يقوم الزائر بالوصول إلى المعرض الذى اختاره من خلال لوكيشن على موقع الغرفة التجارية ويحصل الزائر على كوبون عند شراء كل حجرة هذا الكوبون يسهل له التردد على الفنادق والمطاعم ومحلات الحلويات ويحصل على خصومات مناسبة ثم يتم عملية سحب قرعة كل أسبوع يحصل خلالها الفائز على شاشة تليفزيون أو عرض للإقامة فى أحد الفنادق".

وأضاف: "يستمر فعاليات الجمعة البيضاء لمدة 3 أسابيع تنتهى فى يناير القادم يتم بعدها تنظيم حفل يوزع من خلاله جوائز قيمة، موضحا أن عدد المشاركين فى الفاعليات حوالى 100مشارك فى مختلف مجالات الأثاث وتم اختيار هذه المعارض بشروط وضوابط وضعتها الغرفة التجارية بدمياط".

وأكد الجحر، أن الهدف من هذه الفاعليات هى إعادة تشغيل الورش والقضاء على الظواهر السلبية مثل السماسرة والقضاء على فكرة التسعير الجزافى فى السلع.

وأكد رئيس شعبة الأثاث، أنه تم توفير خط ساخن لتلقى الشكاوى أو الاستفسار من أى زائر خلال مده الفاعليات ومنتظر تكرار هذه الفكرة خلال إجازة نصف العام الدراسي.