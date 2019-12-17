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رئيس حكومة الكويت الجديد: هذه المرحلة فيها كثير من التحديات لخدمة الوطن

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:13 م
رئيس حكومة الكويت الجديد: هذه المرحلة فيها كثير من التحديات لخدمة الوطن الشيخ صباح الخالد
كتب محمد تهامى زكى

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تعهد الشيخ صباح الخالد رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، بالعمل على مبدأ التضامن والحرص والرغبة فى العمل الجاد والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون.

وقال رئيس الحكومة الجديد، فى كلمته للأمير الكويتى الشيخ صباح الأحمد، "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن إخوانى أعضاء مجلس الوزراء، يطيب لنا أن نرفع لمقامكم السامى اعتزازنا وتقديرنا للثقة الغالية لتحملنا لمسؤولية العمل الوزارى تحت قيادتكم الحكيمة".

وأضاف الخالد، "سيدى الأمير، لقد سمعنا باهتمام لما تفضلتم به سموكم من توجيهات سامية، وأعاهد الله ثم أعاهد سموكم بأن تكون منهجا للعمل الوزارى يقوم على مبدأ التضامن والتعاون وتنفيذ هذه التوجيهات السامية، كما أشار سموكم فى التوجيه السامى"، موضحا: "هذه المرحلة فيها الكثير من التحديات وكثير من العمل لخدمة الوطن والمواطنين تتطلب جهدا مضاعفا، نعاهد الله ثم نعاهد سموك أن يكون هذا عمل الفريق الواحد فى العمل الوزارى الذى يتحقق إن شاء الله من خلال كل طموحات وتوجيهات صاحب السمو والمواطنين، ونسأل الله العلى القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار فى ظل قيادتكم الرشيدة فى عهدكم الميمون".

وقال الخالد، إن ما سمعه من الوزراء خلال فترة المشاورات، يؤكد أنهم جميعا لديهم الحرص والرغبة فى العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون وتنفيذ القوانين، وتوجه بالشكر لسمو الأمير على هذه الثقة، ونسأل الله أن يقدرنا على تحمل المسؤولية وخدمة بلدنا ومواطنينا.

 

 


الكويت

حكومة الكويت

حكومة الكويت الجديدة

امير الكويت

تشكيل حكومة الكويت الجديدة

تشكيل حكومة الكويت

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