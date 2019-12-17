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رئيس جهاز أسيوط الجديدة تخصص 10 عمارات سكنية لأعضاء هيئة تدريس الجامعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:03 ص
رئيس جهاز أسيوط الجديدة تخصص 10 عمارات سكنية لأعضاء هيئة تدريس الجامعة رئيس جهاز مدينه اسيوط الجديده تستقبل وفد من جامعة أسيوط
كتب أحمد حسن

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استقبلت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينه أسيوط الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة، وفداً رفيع المستوى من أساتذة جامعة أسيوط، لمتابعة المشروعات المشتركة بمدينة أسيوط الجديدة.

وصرحت المهندسة جيهان عمار، بأنه تم خلال الزيارة، عقد اجتماع موسع مع أعضاء الوفد الجامعي، لتقديم شرح وافٍ عن المدينة، وعدد السكان الموجودين فعليا، والخدمات الموجودة بها، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار توطيد العلاقات بين المدينة والجامعة، كما قام الوفد بجولة تفقدية بعدة مناطق بالمدينة، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات تم وجار تنفيذها بالمدينة.

وذكرت رئيس الجهاز، أن جامعة أسيوط بصدد افتتاح كليتين جديدتين بمدينة أسيوط الجديدة، بداية من النصف الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيثُ تعد هذه الخطوة نقلة حضارية للمدينة، وأحد أهم عوامل جذب السكان إليها، موضحةً أن ذلك لا يعد التعاون الأول بين الجامعة وجهاز المدينة، حيث سبق تخصيص قطعة أرض بمساحه 200 فدان لصالح الجامعة، كما أنه يوجد بالمدينة مستشفي يتبع الجامعة بسعة 50 سريرا تعمل بالفعل بمركز خدمات المدينة، تحت إشراف جامعه أسيوط.

وأشارت رئيس الجهاز إلي أنه جارٍ تخصيص عدد 10 عمارات سكنية، لإقامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تيسيراً عليهم من الانتقال اليومي من المدينة إلى محل إقامتهم.

 

 


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