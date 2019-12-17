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دراسة: الأمريكيون من أصل أفريقى المصابون بالسرطان أكثر عرضة لخطر جلطات الدم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:00 م
دراسة: الأمريكيون من أصل أفريقى المصابون بالسرطان أكثر عرضة لخطر جلطات الدم الجلطة-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن الأمريكيين من أصل أفريقى هم أكثر عرضة لخطر الجلطات الدموية الوريدية المرتبطة بالسرطان (VTE) بالمقارنة مع المرضى من الأعراق الأخرى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أوضح الباحثون أن “VTE” هى الحالة التى تتشكل فيها جلطة دموية فى الوريد ثم تتحرك عبر مجرى الدم.

 

 

وفى الولايات المتحدة، يُعد “VTE” مسؤولاً عن ما يقدر بنحو 300 ألف حالة وفاة سنويًا وتحدث نسبة 20% من هذه الوفيات بين مرضى السرطان.

وأظهرت العديد من الدراسات أن مرضى السرطان معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالـ VTE، لكن تأثير العرق على VTE المرتبط بالسرطان لا يزال غير مستكشَف حتى الآن.

وحدد باحثون من كلية الطب بجامعة بوسطن 16498 شخصًا مصابًا بسرطان الجهاز الهضمى والأعصاب من 2004 إلى 2018، ومن بين هذه المجموعة، حددوا 186 حالة من حالات VTE، التى وقعت خلال أول عامين من تشخيص السرطان.

وبشكل عام، وجد الباحثون أن الأمريكيين من أصل أفريقى أكثر عرضة للجلطات الدموية من غيرهم.

أظهرت الدراسات أن VTE هو السبب الثانى الأكثر شيوعًا للوفيات فى المرضى الذين يعانون من السرطان وهو مؤشر هام على انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة خلال السنة الأولى لجميع أنواع الأورام.

 

 


الجلطة

الجلطة الدموية

الجلطة القلبية

القلب

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