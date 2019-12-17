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خالد صلاح
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دراسة أمريكية: التدخين الإلكترونى يزيد خطر أمراض الرئة بمقدار الثلث عن التبغ

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:20 ص
دراسة أمريكية: التدخين الإلكترونى يزيد خطر أمراض الرئة بمقدار الثلث عن التبغ السجائر الإلكترونية - أرشيفية
شيكاغو (رويترز)

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قال باحثون إن استخدام السجائر الإلكترونية يُزيد بقوة خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

والدراسة المنشورة فى الدورية الأمريكية للطب الوقائى، من بين الدراسات الأولى التى توضح الأضرار الطويلة المدى المحتملة لاستخدام السجائر الإلكترونية، التى يتم الترويج لها عادة على أنها بديل أكثر أمنا من التبغ وكوسيلة للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين.

وخلُصت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تُزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثُلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط، وكان الخطر أكبر بين البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتبغ كليهما.

ويجيء البحث فى وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة استفحال استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان والشابات، ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم أكثر من 27.5 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية فى الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية ارتفاعا من 20.7 بالمئة فى 2018.

وقال كبير الباحثين ستانتون جلانتز، مدير مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو: "يجرى الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها غير مضرة ولكنها ليست كذلك".

واستخدم جلانتز وزملاؤه، بيانات 32 ألف بالغ شملهم بحث التقييم السكانى للتبغ والصحة الذى أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والذى يتتبع عادات استخدام السجائر الإلكترونية والتبغ بالإضافة إلى تشخيص أمراض الرئة فى الفترة ما بين 2013 و2016.

وفى بداية الدراسة لم يكن أحد يعانى من أمراض فى الرئة، وبعد مرور ثلاث سنوات وجد الباحثون أن من استخدموا السجائر الإلكترونية زاد خطر إصابتهم بأمراض مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية أو تضخم الرئة أو الانسداد الرئوى المزمن بنسبة 30 فى المئة بالمقارنة مع من لم يدخنوا التبغ ولم يستخدموا السجائر الإلكترونية قط.

أما الذين كانوا يدخنون التبغ فقد زاد خطر إصابتهم بمرض مزمن فى الرئة مرتين تقريبا مقارنة بمن لم يدخنوا قط، ووجدت الدراسة أن الخطر كان أكبر ثلاث مرات بين من استخدموا التبغ والسجائر الإلكترونية معا.

وقال جلانتز: "كان الجميع، بمن فيهم أنا، يعتقدون أن السجائر الإلكترونية مثلها مثل سجائر التبغ لكنها ليست بنفس القدر من السوء، وأنك إذا استعضت عن بعض السجائر المعتادة بسجائر إلكترونية لربما كان الأمر أفضل، لكن تبين أن الأمر أسوأ"، مؤكدا: "السجائر الإلكترونية تُشكل مخاطر فريدة فيما يتعلق بأمراض الرئة".

 


السجائر الاليكترونية

امراض القلب

امراض الرئة

الربو

الشعب الهوائية

التدخين الاليكترونى

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