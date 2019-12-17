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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 م
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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام والممرات شرق الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:21 م
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام والممرات شرق الإسكندرية.. صور حملات الازالة
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى ورئيس لجنة الإزالة المكونة وذلك لإزالة التعديات على الطريق العام والممرات وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة كافة المخالفات التى تعتدى على الطريق العام والممرات الخاصة لسكان الإسكندرية وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول

 

وأشار بيان صادر من الحى اليوم إلى أنه تم تسليم مقاول الهدم القرار رقم 408 لسنة 2019، بالمخالفات عبارة عن إزالة بروز خرسانى على جانبى الممر الكائن 317 شارع خالد بن الوليد وذلك لقيام المخالف بعمل فاترينة عرض مغلقة بأبواب صاج لعدد 9 فاترينه بالممر، واسفرت لجنة الإزالة بتسليم مقاول الهدم عدد 9 فاترينة عرض فى الحال وتم تنفيذ قرار الإزالة

 

جاءت الحملة بحضور العقيد عبد الحميد السكران، رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول، اللواء سامى خفاجة، حكمدار شرق اسكندرية، العميد طارق هندى، مأمور قسم شرطة المنتزه أول، النقيب ممدوح حلاوة رئيس وحدة مرافق المنتزه أول ومدير اداره اشغال الطريق والاعلانات، و مدير إدارة المشروعات ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع والقول الأمنى المكبر ومباحث قسم شرطة المنتزه أول

الممرات السكانية
الممرات السكانية

 

حملات الازالة
حملات الازالة

 

حملة مكبرة
حملة مكبرة

 

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

حملات الازالة

حى المنتزة

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