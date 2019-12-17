حجز صاحب مخزن ضبط بداخله سلع غذائية فاسدة للتحريات فى الساحل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل، بحجز صاحب مخزن بداخله 505 كيلو سلع غذائية فاسدة فى الساحل على ذمة تحريات المباحث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من شرطة التموين، بضبط "م. ج. ص" 55 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية فى الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على" 505 كيلو مواد غذائية ( سحلب، جوز هند، نشا، عدس)، 200 كيلو ارز، 300 عبوة زيت شعر، 20 عبوة شاى" وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.