حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17/12/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تصبح حول مُعدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

يستمر الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق. ويتوقع تشكل الصقيع بالأخص في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت في معظم المناطق، حيث لا يستبعد تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.