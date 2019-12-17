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جونسون أمام البرلمان: يجب أن نقاوم دعوات تقسيم المملكة المتحدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:25 م
جونسون أمام البرلمان: يجب أن نقاوم دعوات تقسيم المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الأغلبية فى البرلمان البريطاني تريد مقاومة دعوات لتقسيم المملكة المتحدة، مشيرا إلى مطالبة النواب القوميين عن اسكتلندا فى مجلس العموم بإجراء استفتاء جديد على استقلال الإقليم.

وقال جونسون الذى حقق حزب المحافظين الذي يتزعمه نصرا كبيرا في انتخابات الأسبوع الماضي "معظم الأعضاء الموقرون في هذا المجلس يعتقدون أننا يجب أن نقاوم دعوات هؤلاء الذين سيقسمون المملكة المتحدة، ونحن باعتبارنا برلمان المملكة المتحدة يجب أن ندافع بأدب واحترام عن الشراكة وعن هذا الاتحاد".


بريطانيا

جونسون

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البرلمان البريطانى

اخبار بريطانيا

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