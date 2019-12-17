جنوب السودان: سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة بنهاية فبراير 2020

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أعلن رئيس جنوب السودان ، سلفا كير، أنه تم التوصل لاتفاق مع زعيم المتمردين السابق، رياك مشار، على تشكيل حكومة وحدة وذلك بحلول نهاية شهر فبراير عام 2020.

وذكرت الرئاسة فى جنوب لسودان، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الثلاثاء، أن كير ومشار "الذى يتزعم المعارضة حاليا"، اجتمعا خلال الأيام الثلاثة الماضية فى العاصمة "جوبا" لحل المشاكل العالقة التى حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل 21 نوفمبر الماضى وهو التاريخ الذى سبق تحديده كموعد نهائى.

وكانت هناك مخاوف دولية، من احتمال تجدد الحرب بسبب النزاعات حيث أرجأ الزعيمان الشهر الماضى تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائى.

يذكر أن، الحرب الأهلية اندلعت فى الدولة المنتجة للنفط عام 2013، بعد أقل من عامين على استقلالها عن السودان بعد عقود من الحرب، وأودت الحرب بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وشردت الملايين.