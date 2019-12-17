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تقرير: ارتفاع ملحوظ في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:59 م
تقرير: ارتفاع ملحوظ في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبى أرشيفية
ا.ش.ا

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رصد تقرير لمفوضية الاتحاد الأوروبى، ارتفاعا فى عدد حالات تهريب اللاجئين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبى مرة أخرى بشكل ملحوظ هذا العام.

وذكر التقرير - الذى أبرزته وسائل إعلام نمساوية اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالى 70 ألف حالة تهريب للمهاجرين غير الشرعيين عن طريق تجار البشر خلال العام الجارى، حيث وصل 67 ألفا و741 شخصا من تركيا إلى اليونان، و197 شخصا إلى بلغاريا و1803 إلى إيطاليا، و261 إلى قبرص.

وأشار إلى أن الزيادة فى الدخول غير المشروع للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى من تركيا سُجلت فى الفترة بين أوائل يناير ومنتصف ديسمبر من العام الجارى بنمو 46 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى

ولفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزر اليونانية 40 ألف مهاجر لأول مرة في ديسمبر الجاري، وأن الاستعدادات اليونانية غير قادرة على استيعاب أكثر 8530 مهاجرا


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