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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:13 م
خالد صلاح
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فروا تاركين طائرة وأسلحة وشاحنة..

تفاصيل هروب مسلحين قبل تهريب "مخدرات" بـ40 مليون جنيه فى جواتيمالا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:50 م
تفاصيل هروب مسلحين قبل تهريب "مخدرات" بـ40 مليون جنيه فى جواتيمالا ضبط مخدرات- أرشيفية
هند المغربي

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تمكنت السلطات فى جواتيمالا، من التصدى لمحاولة مجموعة مسلحين بعد الاشتباك معها من ضبط كمية كبيره من المواد المخدرة  بقيمة 40 مليون دولار قرب الحدود مع المكسيك.وفقا لصحيفة عين الإخبارية الإماراتية 

حيث اكتشفت القوات الجوية فى دولة جواتيمالا طائرة على حدود المكسيك وتم التصدى لجماعة مسلحة فى متنزه لاجونا ديل تيجرى، وذكرت السلطات فى جواتيمالا أنها عثرت على 86 حزمة يعتقد أنها تحتوى على مخدرات بقيمة نحو 40 مليون دولار، ولم يتم تحديد نوعية المخدرات المضبوطة، مضيفة أنه يجرى التحقيق بشأن تلك المسألة.

وأعلنت قوات الجيش عبر موقع "تويتر": "فر المشتبه بهم من الموقع تاركين الطائرة خلفهم"، ونشر صورا للطائرة وبنادق وشاحنة "بيك آب".


جواتيمالا

المكسيك

القوات الجوية

مسلحين

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