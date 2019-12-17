سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على تحضيرات ما قبل عملية تحويل مسار المعدة من الدكتور كريم صبرى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:00 م
تعرف على تحضيرات ما قبل عملية تحويل مسار المعدة من الدكتور كريم صبرى الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك ثمة تجهيزات ما قبل عملية تحويل مسار المعدة سواء تحويل المسار المصغر، أو التحويل مع التكميم المعدل.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي كيفية التحضير لإجراء عملية تحويل مسار المعدة.

وأكد الدكتور كريم صبري في حديث خاص لـ "اليوم السابع" إن تحويل مسار المعدة يتطلب بعض التحضيرات المعملية حيث يجب أن نطمأن على القلب والكلى، بالإضافة إلي جميع الفحوصات التي تسبق التخدير مثلها مثل أي عملية أخرى لكن يتم التدقيق في بعض الفحوصات مثل القلب، ووظائف التنفس لأن معظم المرضى المصابين بالسمنة لديهم مشاكل في التنفس أثناء النوم، والتي تتطلب بعض الفحوصات المخصصة لها، وإذا كانت هناك بعض المشاكل في الصدر يعرض المريض على طبيب الصدرية، وكذلك إذا كان مشكلة في القلب يعرض على طبيب القلب، وإذا تبين سلامة الفحوصات ففي هذه الحالة تكون وقتها جاهز لإجراء العملية.

مراحل لإجراء عملية تحويل مسار المعدة
مراحل لإجراء عملية تحويل مسار المعدة

 

واشار إلى أن اليوم السابق للعملية يفضل أن نتناول طعام خفيف ونصوم عن الطعام تماما لمدة 6 ساعات وعن الشرب لمدة 4 ساعات ، وينصح بشرب كمية كبيرة من المياة قبل العملية بيوم، بحيث يكون الجسم به كمية سوائل كافية ، لافتاً إلي إن يوم العملية اذا كنت تأخذ علاجات ضغط او سكر او علاج للغدة الدرقية نقدم للمريض التعليمات لتناول هذه الادوية .

 

وأوضح الدكتور كريم صبري إلي أنه يتم اجراء العملية في وقت قصير لا يتعدى ساعة على الاكثر، وتقوم للمشي بعد العملية بساعتين وتشرب بعد 6 ساعات وتخرج من المستشفى بعد 12 ساعة والعودة للعمل بعد يوم واحد فقط من اجراء العملية لان العملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-كريم -صبري
للتواصل-كريم -صبري

 

الفريق-الطبي
الفريق-الطبي

 

 

 

 

 

 

 


الدكتور كريم صبري

السمنة

السكر

نظام الاكل ما بعد عملية تحويل مسار المعدة

اضرار عملية تحويل المسار

تحويل المسار المصغر

عملية تغيير مسار

تغيير مسار المعدة

اسعار عملية تحويل المسار في مصر

عمليات السمنة

الفرق بين تحويل المسار وتحويل المسار المصغر

تفادي النزيف والتسريب

سمنة الأطفال

علاج السمنة عند الأطفال

جراحة السمنة المناسبة للأطفال

التكميم الأنسب للأطفال

مركز طنطا لجراحات السمنة

أكبر جراح التغذية في طنطا

مركز الدكتور كريم صبري في الغربية

مرض السكر

اصلاح فشل جراحات السمنة

اكبر جراح سمنة في التجمع الخامس

أكبر جراح سمنة في المهندسين

أكبر جراح سمنة في المعادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطوة بخطوة.. تعرف على مراحل إجراء تكميم المعدة من الدكتور كريم صبرى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:06 م

تحويل مسار المعدة علاج لمرضى السكر.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 م

اعرف جراحة السمنة الأنسب للأطفال من الدكتور كريم صبرى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:00 م

كيف نتجنب حدوث التسريب أو النزيف في جراحات السمنة؟ الدكتور كريم صبري يجيب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:27 م

اصلاح فشل جراحات السمنة المفرطة أصبح بالإمكان.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 07:12 م

إصلاح فشل جراحات السمنة المفرطة أصبح بالإمكان.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الخميس، 05 ديسمبر 2019 12:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة