تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق.

وشددت إدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وشددت إدارة المرور، على ضرورة تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟة ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ كما ﺗﻘﻞ الرؤية ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ،.