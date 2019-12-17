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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:44 م
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تعرف على إرشادات وزارة الصحة الكويتية للمواطنين أثناء موسم الأمطار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:00 م
تعرف على إرشادات وزارة الصحة الكويتية للمواطنين أثناء موسم الأمطار امطار
كتبت إيناس البنا

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أطلقت وزارة الصحة الكويتية تحذيرات للمواطنين من موجات الأمطار والتقلبات الهوائية التي تشهدها البلاد حاليا.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" أوضحت الوزارة، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، والتي قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

التحذير من الامطار فى الكويت
التحذير من الامطار فى الكويت

 

ووضحت الوزارة عددا من الارشادات للمواطنين أثناء موسم الأمطار لتجنب أي مضاعفات خاصة بالطقس وتلخصت في النقاط التالية:

  •   ضرورة متابعة اخبار الطقس والأمطار من المصادر الرسمية " تليفزيون دولة الكويت.
  •  عدم الخروج من المنزل فى حال حدوث تقلبات هوائية إلا في حالات الضرورة القصوى فقط.
  • الابتعاد عن الأجسام المعدنية والكهربائية لضمان عدم التعرض للصعق الكهربائي.
  • الحرص على استخدام موسع الشعب الهوائية أو البخاخ الوقائي في حال وصفه لحالتك.
  • عدم الاقتراب من مناطق التجمعات المائية .

وتهيب الوزارة فى بيانها ضرورة توخى المواطنين الحذر فى حالة سوء الطقس الشديدة لمنع حدوث كوارث

 


وزارة الصحة الكويتية

موسم الامطار

امطار الكويت

امطار رعدية

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