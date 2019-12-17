تعرف على أسباب وأعراض "شلل النوم"

كتبت إيناس البنا

شلل النوم هو شعور بعدم القدرة على الحركة، إما عند بداية النوم أو عند الاستيقاظ، ولكن حواس الفرد تكون واعيه، لكنهم قد يشعرون كما لو كان هناك ضغط عليهم، أو كما لو كانوا يختنقون، وقد يكون مصحوبًا بالهلوسة والخوف الشديد.

شلل النوم وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" حالة ليست مهددًا للحياة، ولكنه قد يسبب القلق، ويمكن أن يحدث جنبا إلى جنب مع اضطرابات النوم الأخرى، مثل الخدار، وغالبًا ما يبدأ أثناء فترة المراهقة، ويمكن أن يتكرر خلال الـ 20 و الـ 30 .

ما هو شلل النوم



شلل النوم هو باراسومنيا، أو حدث غير مرغوب فيه يرتبط بالنوم، وغالبا ما يصاحبه الهلوسة والشعور بالرعب، ويحدث ذلك مباشرة بعد النوم أو عند الاستيقاظ في الصباح، في الفترة ما بين الاستيقاظ والنوم.

أسباب شلل النوم



أثناء النوم يسترخي الجسم، ولا تتحرك العضلات الطوعية، وهذا يمنع الناس من إيذاء أنفسهم بسبب التصرف في الأحلام، شلل النوم ينطوي على تعطيل أو تجزئة دورة النوم لحركة العين السريعة (REM)، ويتناوب الجسم بين حركة العين السريعة (REM) وحركة العين غير السريعة (NREM).

وتستغرق دورة العين السريعة REM-NREM حوالي 90 دقيقة تتحرك العينان بسرعة ، لكن الجسم مرتاح ، أما خلال حركة العين غير السريعة NREM ، يرتاح الجسم وتحدث في هذا الوقت.

في حالة شلل النوم، يكون انتقال الجسم إلى أو من نوم حركة العين السريعة غير متزامن مع المخ، ويكون وعي الشخص مستيقظ ، لكن جسده يبقى في حالة النوم المشلولة، بينما تكون مناطق الدماغ التي تكشف التهديدات في حالة شديدة الحساسية وحساسة للغاية.

تشمل العوامل المرتبطة بالتسبب في شلل النوم ما يلي:

حالة الخدار.

أنماط النوم غير المنتظمة ، على سبيل المثال ، بسبب تأخر الحركة أو تغيير العمل.

النوم على ظهرك.

وجود تاريخ عائلي لشلل النوم.

يمكن أن يكون شلل النوم من أعراض المشكلات الطبية مثل الاكتئاب السريري والصداع النصفي وانقطاع التنفس الانسدادي والنوم وارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلق.

أعراض شلل النوم



تشمل العلامات والأعراض:

عدم القدرة على تحريك الجسم عند النوم أو عند الاستيقاظ، وتستمر لمدة ثوانٍ أو عدة دقائق.

يصبح الشخص مستيقظا بوعي.

عدم القدرة على التحدث خلال شلل النوم.

وجود الهلوسة والأحاسيس التي تسبب الخوف.

الشعور بالضغط على الصدر.

صعوبة في التنفس.

الشعور كما لو أن الموت يقترب.

التعرق.

وجود صداع وآلام في العضلات وجنون العظمة.