تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

كتب: أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس بعد المقبل الموافق 26 يناير، كآخر موعد لسحب كراسات حجز وحدات الإعلان الثانى عشر ودفع مقدمات الحجز والتقدم بالأوراق من خلال الموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى.

وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة رفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط، والمستندات المطلوبة، على الموقع الإليكترونى للصندوق، وذلك لاستكمال التقديم.

وأضافت: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد فى حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعمارى للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافى الدخل الشهرى للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصرى وفقاً لدخل مقدم الطلب.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بنى عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتى – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون)، بمحافظة البحيرة.

وبشأن أسلوب الحجز، أوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للصندوق "www.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

وأضافت: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى، وموضح بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل السنوى أو الشهرى موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومى مُميكن وقيد عائلى مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفى حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعى دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.