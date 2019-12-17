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تركى آل الشيخ يكشف قيمة إيرادات موسم الرياض وعدد الوظائف الجديدة منذ انطلاقه

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:45 ص
تركى آل الشيخ يكشف قيمة إيرادات موسم الرياض وعدد الوظائف الجديدة منذ انطلاقه المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه
كتب محمد رضا

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أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، عن تجاوز الدخل المبدئى المباشر من فعاليات الترفيه مليار ريال سعودى، بخلاف الدخل غير المباشر، والتغير فى التدفقات النقدية من "مدى" خلال الفترة الزمنية للموسم، الذى تجاوز أربعة مليارات ريال سعودى، فيما تجاوز عدد زوار الموسم 10 ملايين زائر.

 

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال كلمته فى حفل تدشين الهوية الجديدة لصحيفة "عكاظ" فى الرياض، أمس الاثنين، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الرياض استقبلت نحو 206 آلاف سائح، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينطلق فيه مهرجان "مدل بيست" الموسيقى بمشاركة أكثر من 100 فنان عالمى فى مجال التنسيق الموسيقــى"DJ"  وموسيقيين محليين وعرب، وفقًا لما أكدته الجهات المنظمة للمهرجان، ويترقب محبو "الهاوس والتكنو ميوزك"، وغيرهما من الفنون العصرية، العروض الضخمة التى سترافق المهرجان الذى يعد الأضخم فى الشرق الأوسط، وينطلق فى 19 ديسمبر الجارى ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

 

ويعد مسرح (بيج بيست) الذى يشمل العروض الرئيسة أحد أبرز أركان مهرجان "مدل بيست"، وهو أكبر مسرح فى المهرجان ويستوعب أكثر من 45 ألف شخص من محبى الموسيقى والفن، ويضم المهرجان أيضًا مسرح (أندرجراوند بيست 1 و2)، وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين، ومن بين المسارح أيضًا، مسرح (داون بيست) لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف دى جى وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

 

وانطلاقا من حرص مهرجان (مدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودى بيست) الذى يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.


تركى ال الشيخ

ايرادات موسم الرياض

الهيئة العامة للترفيه

المملكة العربية السعودية

مهرجان ميدل بيست

ميدل بيست

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