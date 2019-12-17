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ترامب يكرر دعوته لمجلس الاحتياطى الاتحادى لخفض أسعار الفائدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:52 م
ترامب يكرر دعوته لمجلس الاحتياطى الاتحادى لخفض أسعار الفائدة الرئيس الامريكى دونالد ترامب
رويترز

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كرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعوته لمجلس الاحتياطى الاتحادى إلى أن يواصل خفض أسعار الفائدة وتعزيز التيسير الكمي.

وكتب ترامب فى تدوينة على تويتر "سيكون شيئا رائعا جدا جدا إذا واصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة وواصل التيسير الكمي، الدولار قوي جدا مقابل العملات الأخرى ولا يوجد تضخم تقريبا. هذا هو الوقت المناسب لعمل هذا. الصادرات سترتفع بشدة".

وأبقى البنك المركزى الأمريكى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة مستقرة وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض لن تتغير قريبا.  


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