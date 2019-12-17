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تخصيص 23 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة أنشطة طبية وتجارية وإدارية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:53 ص
تخصيص 23 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة أنشطة طبية وتجارية وإدارية الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماع برئاسته، على تخصيص 23 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة أنشطة طبية، وتجارية، وإدارية، ومخازن، وبنك، كما تمت الموافقة على مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمى، الكائن بقطعة الأرض بمساحة حوالى 35.67 فدان جنوب طريق الواحات، بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 : 10 سنوات.

وحول تفاصيل قطع الأراضى المُخصصة بالقاهرة الجديدة، قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات: تم تخصيص قطع الأراضى أرقام (27 - 28 - 29) بمركز خدمات البنفسج (2)، بمساحة 1350 م2، لإقامة مشروع (طبي)، لصالح الشركة الكندية للخدمات الطبية، وقطعة الأرض بمساحة (9765.5م2) بنشاط مستشفى، بمركز خدمات (ص)، بمنطقة المستثمرين الجنوبية، لصالح مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، لإقامة مستشفى للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، وقطع الأراضى أرقام (347 /3 - 354 /3 - 355 /3) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع تجارى، لصالح شركة أرتال للاستثمار العقاري، وقطع الأراضى أرقام (348 - 350 - 352 - 354 - 356) بالقطاع الثالث، بمساحة 2614.75 م2، لإقامة مشروع (تجارى) لصالح شركة انفيست ويل، وقطعة الأرض رقم (355/A3) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع تجارى، لصالح شركة النيل للمشروعات والتجارة.

وأضافت: تم بمدينة القاهرة الجديدة، تخصيص قطعة الأرض رقم (157) بالقطاع الأول، لإقامة مشروع (إدارى)، لصالح الشركة العصرية للتطوير العمراني، وقطعة الأرض رقم (37) بمركز خدمات التجمع الخامس، لإقامة مشروع (تجارى – إدارى) لصالح شركة التجارية المتحدة للاستثمار والتطوير العقارى، وقطعة الأرض رقم (57) بمنطقة قمائن الجير، لإقامة مشروع (مخزن) لصالح الشركة الدولية لصيانة تكييف السيارات، وقطع الأراضى أرقام (27 – 29، بمنطقة قمائن الجير – 2/35 – 1/31 – 8/1 – 2/42، بالمنطقة الصناعية)، وقطعة الأرض رقم (376) بالقطاع الثالث، لإقامة مشروع (تجارى)، لصالح شركة أفينيوز للاستشارات التسويقية والتسويق العقارى.

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

هيئه المجتمعات العمرانيه

اراضى جديدة

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