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تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع "جنوا" الإيطالية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:54 ص
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع "جنوا" الإيطالية جانب من حفل التخريج
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بعد 6 سنوات من العمل بملف الشراكة الدولية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الإيطالية، وهو الملف الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،  تم الاحتفال بتخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوا بإيطاليا، حيث اجتاز خريجو زمالة زراعة الأسنان الامتحان التحريرى وكذلك التقييم للحالات العملية المتقدمة التى قام الخريجون بعرضها كل على حدة أمام الدكتور كلاوديو مودينا مسئول برنامج زراعة الأسنان من الجانب الإيطالي، والذي أشاد بحرفية العرض الفعال للمادة العلمية من قبل الخريجين. حيث قام بعد ذلك بتوزيع شهادات التخرج المعتمدة من جامعة جنوا بنفسه في حضور د.هالة المنوفى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ود.فهمي عبدالسلام وكيل الكلية لشؤون البيئة و خدمة المجتمع.

صرح بذلك د. هانى أمين عميد كلية طب الفم والأسنان، وأضاف أن هذا الإنجاز يأتى إيماناً من الجامعة بأهمية الاتفاقيات الدولية وتبادل الخبرات في ثقل مهارات الخريجين ورفع المستوى المهني لهم، وذلك فى إطار تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

 كما يأتى أيضاً استكمالاً للنشاطات المشتركة بين الجامعتين حيث تم تخريج 6 دفعات في زمالة تطبيقات الليزر ودفعة لكل من زمالة تجميل الوجه والبوتكس والفيلرز وزمالة تجميل الأسنان وزمالة علاج الجذور. وذلك فى إطار خطة تأهيل خريجى الزمالة فى تخصصى زراعة الأسنان والليزر للتقدم مستقبلا لبرنامج الماجستير في تخصص طب الفم وعلاج اللثة الذى يجرى الآن الإعداد له من أجل أن يرى النور فى القريب العاجل.

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (1)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (1)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (2)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (2)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (3)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (3)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (4)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (4)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (5)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (5)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (6)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (6)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (7)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (7)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (8)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (8)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (9)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (9)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (10)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (10)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (11)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (11)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (12)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (12)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (13)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (13)

تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (14)
تخرج أول دفعة من زمالة زراعة الأسنان لطلاب جامعة مصر (14)

 


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