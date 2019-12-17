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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:10 م
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تحييد 4 إرهابيين خلال عملية عسكرية لجيش بوركينا فاسو شمالى البلاد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:26 م
تحييد 4 إرهابيين خلال عملية عسكرية لجيش بوركينا فاسو شمالى البلاد الجيش البوركينى
أ ش أ

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أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحييد أربعة إرهابيين خلال عملية استطلاعية هجومية قام بها فى مدينة "بلورو" شمالى البلاد.
 
وذكر الجيش، فى بيان أورده راديو "أفريقيا 1" اليوم، أن دورية تتألف من عناصر من القوات البرية والشرطة اكتشفت خلال مهمة استطلاعية هجومية، قاعدة لوجستية إرهابية مهمة فى محلية "بلوهرو" الواقعة بالقرب من "أربيندا" بمحافظة "سوم" ، تمكنت خلالها من تم تحييد 4 إرهابيين والاستيلاء على أسلحة ثقيلة وذخيرة وأجهزة متفجرة وكذلك دراجات نارية ومواد أخرى مختلفة.
 
وأشاد الجيش بالوحدات المنفذة لهذه العملية، التى تأتى بعد شن عدة عمليات أخرى فى شمال ووسط الشمال وجنوب البلاد وتسهم فى تقليل القدرات التشغيلية للجماعات الإرهابية المسلحة.
 
وأعلنت رئاسة أركان الجيش البوركينى، مطلع شهر نوفمبر الماضى، مقتل نحو 100 إرهابى فى عدة عمليات على الرغم من أن هذه التقارير لا يمكن تأكيدها بشكل مستقل.
 
وتعد بوركينا فاسو المجاورة لمالى والنيجر، مسرحا للهجمات الإرهابية المتكررة منذ عام 2015.
 

بوركينا فاسو

الجيش البوركينى

عمليه عسكريه

ارهابيين

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